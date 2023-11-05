سياسية
عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس: إنني “غير معني” بأي من القرارات التي صدرت ممن “لا يملك الحق الدستوري في إصدارها”
قال عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس بأن رئيس المجلس ليس لديه أي سلطة لإصدار مرسوم بإقالتي، وأضاف:
– اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين.
– المادة 14 من الوثيقة الدستورية التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية.
– اجتماع ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس.
– كان هنالك مجلسان: مجلس يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية وآخر من “الانقلاب”.
– ظللنا متمسكين بعضوية “المجلس الشرعي” دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام قبل إشعال “زعيم الانقلاب وحلفائه” الحرب في 15 أبريل؛ فمن يقيل من؟
– “مواقفنا السابقة” هي التي دفعت النظام البائد لإصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع “زعيم الانقلاب ومشعل الحرب” لإقالتي بقراره الأخير.
– إنني “غير معني” بأي من القرارات التي صدرت ممن “لا يملك الحق الدستوري في إصدارها”
– سوف أواصل جهودي لوقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة واستقرار السودان.
الشرق للأخبار
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