تدشين مشروع مركز الملك سلمان لرعاية الايتام بالولايات الشرقية





شهد الاستاذ مصطفى محمد همد مدير قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلا ممثل الوالي تدشين مشروع رعاية الايتام بالولايات الشرقية الممول عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والمنفذ بواسطة منظمة الاشراق للتنمية والاعمار والذي يستهدف عدد 900 يتيما.

وحيا ممثل الوالي لدى مخاطبته برنامج التدشين جهود منظمة الاشراق وحضورها الدائم في مختلف البرامج الاجتماعية والإنسانية، مشيرا الى اسهامات المنظمة ونصيبها الوافر في دعم الاسر المتأثرة بالحرب في ولاية الخرطوم بتوزيع (3000) سلة غذائية .

وعبر همد عن تقديره للمنظمات الاخرى التي تساهم ايضا في كفالة الايتام الي جانب كفالة حكومة الولاية لعدد (2000) يتيما منوها الى ان عدد الاطفال المكفولين على مستوى الولاية يبلغ 31 الف و560 يتيما وان القطاع عبر مجلس رعاية اليتامي يقوم بالتسويق لكفالة المتبقي من الايتام البالغ عدد (5600) يتيما.

واوضح همد ان المجلس قام بتشبيك المنظمات الكافلة للايتام بغرض منع الاذدواجية في كفالة الايتام واعطاء الفرصة للاخرين حال تقدمت أية جهة للكفالة.

من جانبه اوضح المدير العام لمنظمة الاشراق للتنمية والاعمار ابوامن ادم علي حامد ان المشروع يشمل كفالة اليتيم في الجوانب الاجتماعية والصحية والغذائية والحماية والرعاية النفسية كاول مشروع يتم تنفيذه عبر مركز الملك سلمان في البلدان العربية.

وقال ان المشروع يعتبر واحدا من المراكز التي يتبناها مركز الملك سلمان في المنطقة الشرقية باعتبارها من المناطق ذات الهشاشة العالية وتعاني من ازمات عديدة .

وعبر عن شكره لمركز الملك سلمان على مايقدونه من جهد ولقيادة المملكة العربية السعودية علي مايبذلونه خدمة للسودان خاصة في المحنة التي يمر بها.

وقال مفوض العون الانساني بولاية كسلا ان المشر وع يأتي في اطار الفلسفة الجديدة لتعزيز الشراكة الزكية بين المركز ومنظمة الاشراق بتقديم كفالات مالية مقدرة للمستهدفين.

واضاف اننا نسعى لتنفيذ مفهوم الكفالة الشاملة من خلال المنظمات الاجتماعية والتداعي مع قضايا اليتامى من منطلق حديث الرسول صل الله عليه وسلم.

واكد على انسياب كافة المشروعات التي تعطي للمجتمع وتحرسه قيما واخلاقا داعيا الى قيام ورشة تفضي الى ايجاد تشريع منهجي ومحكم يدفع بعمل المنظمات من خلال الاستثمار.