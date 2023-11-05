فلومينينسي البرازيلي يكمل عقد مونديال الأندية ولاعبه المخضرم يأمل في لقاء الأهلي المصري





أكمل فلومينينسي البرازيلي عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفاز فلومينينسي بلقب كأس الليبرتادوريس بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة (2-1) مساء السبت في نهائي البطولة.وأصبح الفريق البرازيلي آخر الفرق المتأهلة لمونديال الأندية الذي يقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية.وصعد الاتحاد (بطل الدوري السعودي) بجانب الأهلي المصري (بطل أفريقيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية) وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا).

وتأهل أيضاً مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا) بجانب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (بطل أوقيانوسيا) وفلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية).

وتبدأ منافسات البطولة يوم 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل بمواجهة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الأهلي في ربع النهائي يوم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بينما يلتقي أوراوا ريد دياموندز ضد ليون في نفس المرحلة واليوم ذاته.

ويلعب فلومينينسي بدءاً من نصف النهائي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد وأوكلاند.ويواجه مانشستر سيتي يوم 19 من الشهر المقبل ضد الفائز من لقاء ليون وأوراوا في نصف النهائي أيضاً.

وتقام المواجهة النهائية يوم 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.

ولمع اسم البرازيلي كينو (34 عاما) وسط كتيبة فلومينينسي، بعدما قدم مستويات جيدة ومميزة في مشوار البطولة، وصنع 5 أهداف لزملائه، من بينها هدفي النهائي.

وحقق النجم البرازيلي حلمه الغائب بحصد لقب كأس الليبرتادوريس بعدما تعثر في 2021، حين كان لاعبا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وودع البطولة على يد بالميراس في نصف النهائي.وخاض كينو بطولة كأس الليبرتادوريس 5 مرات من قبل بقمصان “أطلس جواد لاخارا المكسيكي عام 2015، وبالميراس في 2017 و2018، وأتلتيكو مينيرو في 2021 و2022″، قبل أن يجد ضالته مع فلومينينسي.

وحصد كينو خامس ألقابه في مسيرته الكروية بعدما فاز من قبل بلقب الدوري البرازيلي مع بالميراس ومينيرو عامي 2018 و2021، بجانب كأس البرازيل عام 2021 مع مينيرو، والتتويج بلقب كأس السوبر المحلي 2022.

وخاض كينو من قبل تجربتين في الملاعب العربية، الأولى بقميص بيراميدز المصري موسم 2018-2019، شارك في 33 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وكانت التجربة الثانية مع الجزيرة الإماراتي في 2019-2020، خاض خلالها 16 مباراة، وسجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويفتتح فلومينينسي مشواره بكأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر/كانون أول المقبل بمواجهة الفائز من لقاء الأهلي المصري ضد المتأهل من مواجهة (اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي).

وسبق أن واجه كينو الأهلي مرتين من قبل بقميص بيراميدز، حقق خلالها الفوز، وصنع هدفا في اللقاء الأول (2-1)، ثم سجل بنفسه هدف الفوز في اللقاء الثاني (1-0).

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