سياسية
شرطة محلية بورسودان تنفذ حملة مشتركة لترحيل سوق (الزيارة)
نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة كبري لترحيل سوق الزيارة وازالة التشوهات والمخالفات بالشارع الرئيسي بجانب فك وتقليل الاختناقات المرورية بالولاية بقيادة العميد شرطة آدم نور الدين مدير شرطة المحلية بحضور المدير التنفيذي للمحلية ولجنة امن محلية بورسودان.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة ضمت قوات مشتركة من القوات المسلحة والمباحث وجهاز المخابرات والشرطة الأمنية وشرطة الطوارئ.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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