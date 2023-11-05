الخرطوم: تقدم كبير في أداء الشرطة واستئناف خدماتها للجمهور ومشاورات لفتح النيابات والمحاكم

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الأحد مع مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق د. ابراهيم احمد شمين عدد من القضايا المتعلقة باداء الشرطة بولاية الخرطوم. وتداول الاجتماع تنفيذ خطط تأمين الأحياء بجانب تقديم الخدمات التي تقوم بها قوات الشرطة للمواطنين خاصة في محلية كرري اضافة لتنظيم الحملات والارتكازات والتي أسفرت عن ضبط مسروقات وومتلكات المواطنين وضبط السيارات المسروقة والمنهوبة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء اكد على أهمية إحكام التنسيق بين شرطة الولاية وإجهزة ومؤسسات الولاية المختلفة لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين فيما استعرض الاجتماع التحركات التي تمت لاستكمال المنظومة العدلية بفتح أقسام النيابة والمحاكم بالتنسيق مع السلطة القضائية والنائب العام فيما تم فعليا تعيين وكيل النيابة ووافق مدير الادارة العامة للسجون بتخصيص بعض سجون الولايات لاستخدامها لاستيعاب المحكومين والمتهمين من ولاية الخرطوم.

هذا وترحم الوالي على شهداء الشرطة الذين أرتقت أرواحهم أثناء أداء واجبهم الوطني وآخرهم الملازم أول محمد الصديق بامسيكا ورفاقه الذين إستشهدوا إثر كمين اثناء القيام بواجبهم في تأمين الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من شندي كما اثنى على انتظام الشرطة على مستوى الاقسام داخل محليات كرري وشرق النيل وجبل أولياء وإستئناف أعمال السجل المدني بمحلية كرري باستخراج بدل فاقد الرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة وانتظام خدمات شرطة المرور وتجري الترتيبات لاستخراج الجوازات في الايام القادمة.