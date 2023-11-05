والي الجزيرة يدشن سحب قرعة دكاكين تجار الخرطوم المتضررين بالحرب





دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف الأحد بمقر شركة سوقطرة بمدني ، سحب قرعة دكاكين تجار الخرطوم المتضررين من الحرب .

أكد الوالي إلتزام حكومته بتوفير مواقع تجارية لكافة التجار الذين إستوفوا الشروط المطلوبة وأن توزيع المواقع والتجارية يأتي ضمن إستراتيجية الولاية لإستيعاب رؤوس الأموال الوطنية وتحقيق اللامركزية في توزيع الكتلة الإقتصادية على الولايات.

وأشار والي الجزيرة لتدشين السكن الجاهز الذي يستهدف الوافدين من ولاية الخرطوم. وقال إن الولاية نفذت خلال الفترة السابقة جملة من الإجراءات الإستثمارية أسهمت فى إستئناف عمل عدد من المصانع بمدني.

من جانبه إعتبر الأستاذ صلاح المدني مدير عام وزارة التخطيط العمراني المفوض أن توزيع المواقع التجارية لتجار ولاية الخرطوم واحد من البرامج الإستراتيجية لوزارته لتعويض المتضررين من الحرب وإحداث حراك إقتصادي بالولاية وأكد أن الأسواق صممت وفق معايير عالمية.

فيما أعلن الأستاذ أحمد الحافظ مدير الأسواق بمصلحة الأراضي أن عن تجهيز 2166 دكانا بمنطقة شرق النيل وأضاف أن الأسواق تم تصميمها لفئات الموردين وتجار الجملة والقطاعي مشيراً لإكتمال الترتيبات لإنطلاقة المرحلة الثانية من أسواق المتضررين.