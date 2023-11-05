بالصور.. تدشين نظام الأسيكودا العالمية بالحظيرة الجمركية بمدني

حققت قوات الجمارك صباح الأحد إنجازاً جديداً وذلك بتدشين العمل بنظام الأسيكودا العالمية بالحظيرة الجمركية بودمدني.

وكان ذلك بتشريف اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب و اللواء شرطة (حقوقي) هاشم محمد أحمد الخليفة مدير دائرة التوجيه والخدمات و العميد شرطة البشير عيسى البشير مدير إدارة جمارك ولاية الجزيرة و العميد شرطة ياسر محمد الحاج مدير الحظيرة الجمركية مدني و العميد شرطة أحمد السيد عبدالرحيم مدير مكافحة التهريب ولاية الجزيرة ولفيف من السادة الضباط والمخلصين وممثلي الجهات ذات الصلة من الصحة والحجر الزراعى والمواصفات والمقاييس ولفيف من ممثلى الوحدات.

وقالت الصفحة الإعلامية لقوات الجمارك بأنه تم خلال التدشين استخراج أول شهادة جمركية بنظام الاسيكودا العالمية المحدث.