الوداد يهزم صن داونز بهدفين لهدف وينتظر الحسم في جنوب افريقيا





حقق الوداد المغربي فوزا “مقلقا” على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2-1) في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، مساء الأحد، ليتأجل حسم هوية صاحب اللقب لمباراة الإياب في بريتوريا.وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، انتهت ال45 دقيقة الأولى بتقدم أصحاب الأرض بهدف بمساعدة النيران الصديقة عن طريق المدافع ريفالدو كويتزي في الدقيقة 41.

ولكن نجح بطل جنوب أفريقيا في إعادة المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء نفذها المغربي عبد المنعم بوطويل بنجاح في الشباك.ولم يهنأ الضيوف كثيرا بهذا الهدف، حيث نجح الوداد في التقدم مجددا بعدها ب5 دقائق بقدم لاعب الوسط الشاب أنس سرهات، بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وبهذا، يذهب بطل المغرب إلى مباراة الحسم الأحد المقبل في بريتوريا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بفوز غير مطمئن، حيث يكفي صن داونز الفوز بهدف وحيد فقط وسط أنصاره من أجل رفع كأس النسخة الأولى من البطولة.

بينما سيكون التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف بنتيجة أكبر من (2-1)، كافيا ل”وداد الأمة” للعودة بالكأس من جنوب أفريقيا.

كووورة