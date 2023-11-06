بدء عمليات الحصاد بالفشقة الكبرى بولاية القضارف

وأكد المدير التنفيذى لمحلية الفشقة فى تصريح (لسونا) عن التوقعات بانتاجية عالية من المحاصيل الزراعية المختلفة بسبب التأسيس الجيد للموسم الزراعب بالمنطقة وتسجيل معدلات امطارة كبيرة.

وقال إن المساحات الزراعية التى تم زراعتها بالفشقة الكبرى تفوق الستمائة الف فدانا مشيرا لإنتاج (٣.٦) جوال سمسم للفدان بجانب مابين (٨ – ١٢) جوالات من الذرة للفدان .