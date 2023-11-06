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بدء عمليات الحصاد بالفشقة الكبرى بولاية القضارف
كشف الاستاذ عزالدين الإمام المدير التنفيذى لمحلية الفشقة بولاية القضارف عن بدء عمليات حصاد المحصولات الزراعية بالفشقة الكبرى ولاسيما محصول السمسم.
وأكد المدير التنفيذى لمحلية الفشقة فى تصريح (لسونا) عن التوقعات بانتاجية عالية من المحاصيل الزراعية المختلفة بسبب التأسيس الجيد للموسم الزراعب بالمنطقة وتسجيل معدلات امطارة كبيرة.
وقال إن المساحات الزراعية التى تم زراعتها بالفشقة الكبرى تفوق الستمائة الف فدانا مشيرا لإنتاج (٣.٦) جوال سمسم للفدان بجانب مابين (٨ – ١٢) جوالات من الذرة للفدان .
وأبدى المدير التنفيذى لمحلية الفشقة انزعاجه من ظهور افتي الطيور والجراد مرة أخرى بالفشقة بعد أن تمت عمليات المكافحة خلال الفترة الماضية داعيا لضرورة التدخل للقضاء على الآفات الزراعية بالفشقة الكبرى.
سونا
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