وجبة افطار لجرحى ومصابي معركة العزة والكرامة بمستشفى مروي العسكري





نظمت منطقة الرجيلة بدويم ودحاج محلية مروي وجبة إفطار وعصائر لجرحي ومصابي معركة العزة والكرامة بمستشفى مروي العسكري امس وذلك مواصلة للتفاعل والإسناد والدعم المجتمعي الكبير للقوات المسلحة بحضور قائد مستشفى مروي العسكري المقدم فتحي عثمان ورئيس لجنة الإسناد الطبي لجرحي ومصابي القوات المسلحة وعدد من أعضاء اللجنة.

وأعرب ممثل المنطقة الأستاذ عمر سيد احمد في تصريحات (لسونا) عن أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مبينا أن المنطقة لن تألو جهدا في دعم وإسناد القوات المسلحة حتى تحقيق النصر المؤزر.

من جهته أثنى رئيس لجنة الإسناد الطبي لجرحى القوات المسلحة بالمحلية عقيد معاش أحمد محمد الحسن في تصريحات (لسونا) على جهود مبادرة مواطني منطقة الرجيلة وكل مناطق المحلية في دعم وإسناد الجرحى والمصابين.