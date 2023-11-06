مستجدو اللواء (159) مدفعیة بالفرقة (11) مشاة بكسلا ینفذون مشروع الضاحیة





نفذ مستجدوا اللواء (١٥٩) مدفعية بقيادة الفرقة (١١) مشاة مشروع الضاحية ذلك بحضور اللواء ركن حسن أبو زيد حسن قائد الفرقة (11) مشاة وقائد ثاني الفرقة وقادة الألوية ورؤساء الشعب وقادة الوحدات.

وأشاد قائد الفرقة بالدور الکبیر الذي یقوم به اللواء (159) مدفعیة في حدود مسئولياتها كما ثمن الأدوار التي تقوم بها بقیة القوات في جمیع القطاعات.موضحا ان تنفیذ مشروع النفس الطویل لمستجدي اللواء (159) مدفعیة يعتبر الاساس لتلقي ما تبقی من تدریب وفنون القتال والتکتیکات الحربیة وان اللیاقة البدنیة هي إلاساس لکل التدریبات المتقدمة كشرط اساسي لتلقي التدریب الأساسي.

وتقدم للمستجدين بالتهنئة بتنفیذ المشروع بالحماس العالي وقطع المسافة في زمن قیاسي و تنفیذ المشروع بنسبة 100% دون اي خساٸر، مشيدا بالدور الکبیر الذي بذله المعلمون حتی وصلوا لهذه المرحلة من التدریب. وقدم شکره للحضور والقاٸمین علی امر التدريب، مؤكدا على ان بشاٸر النصر على قوات التمرد قد لاحت في الافق باذن الله تعالی.

من جانبه اشاد النقیب ابوبکر محمد طاهر رئيس شعبة التدریب بالفرق (11) مشاة بدور المعلمین الذین بذلوا الغالي والنفیس حتی وصل المستجدین لهذا المستوی الرفیع حيث ظهر جلیا في تنفیذ مشروع الضاحیة او النفس الطويل.

وأشار إلى مرتكزات التدریبات العسکریة التي ترتکز بصورة کبیرة علی اللیاقة البدنیة.

واشاد بالنقیب عوض هاشم قائد مرکز تدریب اللواء 159 مدفعیة للوقفة القویة لتنفیذ البرامج التدريبية والاشراف المباشر علیها بالاضافة لمعلمي مركز التدريب.