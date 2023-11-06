كم سعر أرخص عقار تم بيعه في قطر الأسبوع الماضي؟





أظهرت النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل، أن أكثر من 233 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر، وتجاوز حجم تداول الوحدات السكنية 97 مليون ريال خلال نفس الفترة.

ووفقا للنشرة العقارية الأسبوعية فقد تم بيع وحدة سكنية ببلدية الدوحة في منطقة اللؤلؤة ، وبمساحة 79.27 متر بمعدل 13.138 للمتر الوحد، وذلك بسعر 1.041.480 ريال لتكون بذلك أرخص عقار تم بيعه في قطر الأسبوع الماضي.

الشرق القطرية