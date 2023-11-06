بالصور.. لجنة أمن النيل الأزرق تقف على ترتيبات استئناف الدراسة





وقفت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق على الترتيبات الخاصة بإستئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وإستعرضت موقف الإستنفار بالإقليم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم بقاعة الإجتماعات بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة.