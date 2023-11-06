ولاية الخرطوم: استئناف الدراسة رهين بإنتهاء الحرب





التقى والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع المدير العام لوزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد ودكتور محمد حامدنو البشير مدير الادارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم.

وتفاكروا حول توجيهات مجلس الوزراء الاتحادي الخاص برفع تقرير حول إستئناف العام الدراسي في الولايات الآمنة.

وأكد اللقاء حرص الولاية على استقرار العام الدراسي وفي ذات الوقت الحرص على سلامة التلاميذ في ظل الحرب الدائرة الآن بالولاية.

واستعرض اللقاء معوقات إستئناف الدراسة ممثلة في استمرار الحرب بولاية الخرطوم وأن الكثير من المدارس تم تحويلها كمناطق إيواء وأغلب المعلمين خارج الولاية.

وبناءً على هذه المعطيات لا يمكن استئناف الدراسة بولاية الخرطوم الا بعد إنتهاء الحرب وترك الاجتماع الخيار مفتوح لمن يرغبون في الحاق أبناءهم وبناتهم بمدارس الولايات الآمنة.

ووجه الاجتماع وزارة التربية والتعليم بدراسة خيارات التعليم عن بعد شريطة أن تكون عبر وسائل وقنوات متاحة وسهلة الوصول للجميع.