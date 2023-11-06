القضارف تعلن إنتاجية عالية للذرة والسمسم فى الموسم الحالي





أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف التوقعات بانتاجية عالية للمحاصيل الزراعية المختلفة حيث بلغت المساحات المنتجة للسمسم هذا العام (٨٨٢،٤٨٧) فدان بانتاجية (٤) قنطار للفدان وإنتاج كلى (٣،٥٢٩،٩٤٨) قنطار هذا بجانب إنتاجية كلية للذرة تبلغ (١٠،٧٠٣،٤٣٥) جوال من المساحات المنتجة والبالغة (٤،٢٨١،٣٧٥) فدان بانتاج (٢.٥) جوال ذرة للفدان مقارنة مع الانتاج الكلي للسمسم العام الماضي (٢،٢٨٤،٩٧٥) قنطار للسمسم فضلا عن الإنتاج الكلي للذرة والبالغ (٦،٤٥٢،٠٢٠) جوال ذرة.

وأشار المهندس عبدالقادر عبدالمنعم مدير الادارة العامة للتخطيط والإحصاء الزراعي مقرر اللجنة الفنية لانجاح الموسم الزراعي بوزارة الإنتاج بالقضارف في تصريح (لسونا) زراعة مساحة (٧،٧٢٣،١٩٠) فدان خصصت منها (٥،٧) مليون فدان للذرة بجانب (١،٠٣٨) مليون فدان للسمسم و(٥٨٥،٣٠٠) للدخن و(١٣٨) الف للفول السوداني وعدد (١١٠،٤٧٠) فدان للقطن بجانب (٥٦،٤٠٠) فدان لزهرة شمس و(٧٣٠٠) فدان لفول الصويا بجانب (٧٥) الف فدان للتسالي وما زالت تستمر عمليات زراعته.