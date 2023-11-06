ولاية الخرطوم تغذي الوحدات الولائية بمرتبات العاملين لشهر مايو 2023م





ذكرت مصادر مطلعة بأن والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة قد وجه وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بضخ مخصص المرتبات للعاملين بالوزارات والمحليات والمجالس العليا والاجهزة والدواوين التابعة لحكومة الولاية عقب اكتمال الاجراءات الفنية والمالية بوزارة المالية الاتحادية وبنك السودان عن شهر مايو ٢٠٢٣م ..

وقالت ذات المصادر .. أن منشورا قد صدر اليوم الى رؤساء الوحدات المالية بمؤسسات الولاية بمراجعة حساباتهم البنكية لاستلام تغذية المرتبات وتامين صرفها للعاملين بوحداتهم وفق الاسس واللوائح المالية المتاحة في هذه الظروف الطارئة التي تمر بالبلاد ..

خرطوم نيوز