انتصار تاريخي للقوة الجوية على اتحاد جدة





حقق القوة الجوية العراقي انتصاراً ثميناً على ضيفه اتحاد جدة السعودي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت الإثنين بملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل ، ضمن الجولة 4 من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.وأقيمت المواجهة وسط حضور جماهيري غفير زاد عن ال 20 ألف من أنصار ممثل العراق الوحيد في البطولة الآسيوية.

ونجح علي جاسم في وضع القوة الجوية بالمقدمة في الدقيقة 44، وعزز مهند عبد الرحيم تقدم الفريق العراقي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 52.وبهذا الانتصار، وصل الجوية لنقطته السابعة في وصافة المجموعة، فيما تلقى اتحاد جدة هزيمته الأولى ليتجمد رصيده عند النقطة التاسعة في الصدارة.

وهذا الانتصار هو الأول في التاريخ للقوة الجوية على الأندية السعودية.

كووورة