بالصور.. ابوقرون يدشن العمل في طريق ام الطيور الباوقة





دشن أمس الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل والمهندس جعفر آدم مدير الطرق والجسور الاتحادي بحضور المهندس سمير سعيد وزير البني التحتية والتخطيط العمراني بالولاية والاستاذ حسن إبراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر والمهندس خالد فتحي مدير الإدارة العامة للطرق والجسور بالولاية والمهندس الاستشاري عبدالعظيم والمهندس شاذلي مدير قطاع نهر النيل بالهيئه القومية للطرق والجسور والاستاذ تركي مدير الوحدة الادارية وقيادات شركة اعمال حامد وعدد من قيادات بربر.

دشن انطلاق العمل في تأهيل وصيانة طريق ام الطيور الباوقة وإنشاء المعابر والكباري على الطريق بشراكة بين الولاية والهيئة العامة للطرق والجسور الاتحادية الذي ينفذ عبر شركة اعمال حامد البشير.

ووصف الوالي الطريق بالمهم والاستراتيجي والذي سيربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك كما تعتبر المناطق التي يمر بها الطريق من المناطق التي تضم كبرى الخلاوي والبويتات الدينية على مستوى البلاد الذي يحتم اجراء بعض المعالجات اثر تعرض الطريق للانجراف.

وأوضح ان الطرق تمثل الدعامة والركيزة الاساسية للنهضة والتطورودفع العمل الاقتصادي ودورها الاجتماعي في التواصل بين الناس وتبادل المنافع.

وناشد الوالي المركز والجهات الاتحادية ذات الصلة بالعمل على قيام وإنشاء كبري بربر والذي يعتبر الحلم الكبير الذي يراود جميع اهل محلية بربر والولاية عامة وسيسهم الكبري في احداث نهضة شاملة وحراك اقتصادي واجتماعي.

من جانبه اكد المهندس جعفر ادم المدير العام للطرق والجسورأن المشروع شراكة بين الهيئة والولاية، مشيدا باهتمام حكومة الولاية بمشروعات التنمية والخدمات خاصة على صعيد مشروعات الطرق والجسور.

من جانبها أكدت شركة اعمال حامد التزامهم الكامل والتام في تكملة المشروع في الزمن المحدد وفقا للمواصفات المطلوبة وذلك لتوفر كافة الآليات والمعدات والكوادر الهندسية والفنية والقوى العاملة بالاضافة لتوفر كافة المواد التي يتطلبها العمل.