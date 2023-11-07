شاهد بالفيديو.. أي زول ولدو يقول ليهو أنا في المدرعات وتلفونو قافل يعني “انجغم”





استعرضت قوات سودانية مجموعة من المركبات القتالية التي تم تدميرها في منطقة الشجرة العسكرية.

وجرت خلال اليومين الماضيين معارك جديدة حول سلاح المدرعات في الخرطوم، في إطار الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

وظهر في المقطع المنشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بحسب رصد محرر “النيلين”، مجموعة من أبطال الجيش السوداني وهم يتجولون بين العربات المدمرة، ويوجهون رسائل للمليشيا المتمردة بألا يرسلوا أولادهم للقتال لأن مصيرهم سيكون “الجغم” والفناء.

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رصد وتحرير – “النيلين”