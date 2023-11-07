السفير جمال بيومي: دورنا فى السودان لا يقل أهمية عنه فى فلسطين





تحدث السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دور مصر المحوري في الأزمة السودانية، قائلا: “مصر الدولة قديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد هو للراية الواحدة وللبلد، لافتا إلى أن 4.5 مليون سودانى يقيمون فى مصر ولا يشعرون ولا نشعر أنهم غرباء عنا”.

وأضاف جمال بيومى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: دورنا فى السودان لا يقل أهمية عن دورنا فى فلسطين، بل إن فلسطين مشكلة واضحة، لكن السودان منقسمة ونعمل على أن تعيش السودان حياة طيبة، لأن تهد الأمن السودانى تهديد للأمن القومى المصرى.

ولفت جمال بيومى إلى أن ملف النيل مهم جدا واتخذناه فى أيام مصر القديمة وسيلة للإنتقال، وخاصة البعثات فى أيام محمد على باشا، والمصريون القدماء ركبوا النيل والبحر وذهبوا لأفريقيا شرقا وغربا، والوجه المصرى الأكثر قبولا فى أفريقيا لأننا اختلطنا معهم قديما.

اليوم السابع