اجتماع لإستئناف صادر الثروة الحيوانية بشمال كردفان





رأس المهندس إبراهيم حامد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بشمال كردفان بمكتبه اليوم اجتماعا مع قطاع الثروة الحيوانية بحضور مديري المحاجر البيطرية بالولاية ومدير المعمل البيطري بالابيض ومدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية ومدير الرقابة على صحة الحيوان لبحث امكانية إستئناف إجراءات صادر الماشية من الولاية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة السودان (سونا) عقب الاجتماع ان الاجتماع أمن مبدئيا على اجراءات الصادر بالرغم من الاشكاليات المتعلقة بالصادر مبينا انه تمت مخاطبة وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية بذلك، وأشار الى الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة الولاية فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية.

وأضاف الوزير ان الولاية بذلت جهود مقدرة فى ذلك بترحيل سوق مواشي الأبيض الى المنطقة الشرقية كاشفا الى انتظام حركة ترحيل الماشية من السوق الى مدن السودان المختلفة.