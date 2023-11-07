الجزيرة: فتح باب التسجيل الأولي للحج





أعلن الأستاذ عبد الواحد عوض حسين الأمين العام للحج والعمرة بولاية الجزيرة عن إكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية للتسجيل الأولي للراغبين في أداء الحج للعام 1445 هجرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي (واتساب) (0120045996 _ 0120045997).

ولفت حسين في تصريح (لسونا) أن إكمال عمليات التسجيل سيعلن عنها لاحقاً بعد إكتمال الترتيبات الجارية مع السلطات في المملكة العربية السعودية مناشداً الراغبين في الحج الإسراع في التسجيل.