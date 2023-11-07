تعاون بين الجزيرة و أصحاب العمل لتوطين الصناعات التحويلية





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه مساء أمس الأستاذ مالك الشيخ الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل بالسودان السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين الولاية والإتحاد لتوطين الصناعات التحويلية.

وأعلن رئيس الإتحاد عن إستئناف نشاط الإتحاد من ولاية الجزيرة وتوسيع التعاون في المجالات الإقتصادية خاصة توطين الصناعة وتوفير المنتجات .

من جانبه رحب الوالي بالتعاون مع إتحاد أصحاب العمل وقال إن استراتيجية الولاية تعمل على توفير فرص إستثمارية وجذب رأس المال الوطني للإسهام في الحركة الإقتصادية.