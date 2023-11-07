مدير الإدارة العامة للمرور يمتدح اداء وجهود منسوبي المرور في تحقيق السلامة المرورية حفظا للارواح والممتلكات

امتدح اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور بالجهود الكبيرة التى ظل يضطلع بها منسوبي المرور في حفظ الارواح والممتلكات من خلال استمرار عمليات الضبط المروري التى استهدفت المركبات المخالفة لانظمة وضوابط السير بجانب انتشارهم الواسع بالطرق والتقاطعات فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعلى امتداد الطرق القومية تحقيقا للانضباط المروري وتطبيق القانون واللوائح المرورية على سائقي المركبات وضبطهم ، واكد (للمكتب الصحفي للشرطة) الي ان عمل المرور مضنى وشاق يتطلب جهدا مضاعفا وروحا وثابه نسعي جميعا فيه الي تحقيق السلامة المرورية في كل الاوقات ، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة و التزام إدارته بدعم كافة برامج التقنية والتطوير والتحديث للخطط والبرامج المرورية لتتماشي مع خدمة شركاء الطريق وسلامتهم وتحقيقا للسلامة المرورية وفق الاستراتيجية المرورية التي نسعي الي انزالها الي ارض الواقع عبر برامجنا المرورية المتطورة.

مشيدا بمنسوبي المرور وادوارهم فى انسياب الحركة المرورية وفك الاختناقات والازدحام المروري واستئناف نوافذ الخدمات والمعاملات المرورية للولايات المتاثرة بالحرب بعدد من ولايات البلاد لتقديم جميع المعاملات المرورية من ترخيص للمركبات ورخص القيادة بصورة متميزة تسهيلا للاجراءات اضافة الى استئناف العمل المروري بنظام كرت الزمن للبصات السفرية لضبط المخالفات المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية الكارثية ، بجانب عدد من الشراكات الذكية التى نظمتها ادارات المرور بالولايات الخاصه بتوفير معينات العمل لمنسوبيها من تأمين صحي وتوفير طرود سلعيه غذائية لتخفيف الاعباء المعيشية للقوة ، داعيا رجال المرور بالاستمرار فى نهج التعامل الحضاري لكافة مستخدمي الطريق بانفاذ برامج الارشاد والتوعية وتقديم كافة المساعدات الممكنة للمواطنين ومستخدمي الطريق.

المكتب الصحفي لشرطة السودان