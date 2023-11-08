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تنفيذي الدمازين يقف على انطلاق حملات إزالة التشوهات
وقف الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين اليوم على انطلاق حملة ازالة التشوهات والمخالفات بالدمازين شمال والتي تنفذها رئاسة المحافظة بالتنسيق مع شرطة محافظة الدمازين وبمشاركة ادارتي الخدمات والوحدة الهندسية.
واوضح الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين ان الحملة بدات بمنطقة سوق المحاصيل والهدف منها توسعة الشوارع الرئيسية وازالة التشوهات والمخالفات حتي يتثني للميزان الإلكتروني التابع لسوق المحصول لاستقبال المركبات لاجراء عملية الوزن.
واكد ياسر حرص محافظة الدمازين علي إيجاد مواقع بديلة للفريشين بالسوق الشمالي كلا حسب نشاطه التجاري، داعيا الجميع للتعاون مع السلطات التنفيذية لازالة كافة التشوهات والمخالفات وابراز الوجه المشرق لمدينة الدمازين.
سونا
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