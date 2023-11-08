تنفيذي الدمازين يقف على انطلاق حملات إزالة التشوهات

وقف الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين اليوم على انطلاق حملة ازالة التشوهات والمخالفات بالدمازين شمال والتي تنفذها رئاسة المحافظة بالتنسيق مع شرطة محافظة الدمازين وبمشاركة ادارتي الخدمات والوحدة الهندسية.