والي القضارف يلتقي وفد بنك الإبداع للتمويل الأصغر بالمركز





التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه اليوم وفد بنك الابداع للتمويل الاصغر بالمركز برئاسة المدير العام للبنك الاستاذ عادل محمد على بله.

وبحث اللقاء عددا من البرامج والانشطة التي نفذها البنك الذى تستضاف ادارته العليا بالولاية بسبب الحرب التي اندلعت بالعاصمة القومية الخرطوم خاصة تمويل صغار المزارعين والمرأة المنتجة والجمعيات الزراعية وغيرها من برامج.

ورحب الوالي المكلف بوفد البنك، مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتقديم التسهيلات اللازمة للبنك حتى يتمكن من تنفيذ برامجه الرامية لتمويل القطاعات الانتاجية بصورة فاعلة.