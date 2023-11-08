حاكم النيل الازرق يؤكد دعمه لبرامج ومشروعات جمعية الهلال الاحمر





اكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، دعمه ورعايته لكافة برامج ومشروعات جمعية الهلال الاحمر بالإقليم في مقدمتها مشروع بناء الترابط الإجتماعي الذي يجري الإعداد لتنفيذه بدعم من الإتحاد الأوروبي الى جانب أنشطة الجمعية في مجال دعم النازحين .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ الطيب زايد رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني بالإقليم بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم.

وتناول اللقاء سير الأداء بجمعية الهلال الأحمر السوداني بصورة عامة ونتائج زيارة رئيس اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للجمعية الإتحادية للإقليم مؤخراً .

رئيس الجمعية بالإقليم أوضح أنه قدم تنويراً مفصلاً حول أنشطة الجمعية في مجال إغاثة النازحين بالإقليم، موضحاً أن اللقاء أمن على نتائج ومكاسب زيارة السيد رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني للإقليم مؤخراً .