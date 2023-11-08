والي الجزيرة يعلن تشغيل نظام المراقبة بالكاميرات بطرق مدني الرئيسية





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته اليوم بقصر الضيافة بمدني تخريج ورشة الجدارات التي نفذتها محلية مدني الكبرى بالتعاون مع أكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية على أهمية التدريب فى كافة مناحي الحياة العملية وقال إن التدريب يعتبر أساس إصلاح الخدمة المدنية بالبلاد.

وعدد جهود حكومته لزيادة الرقابة الأمنية وفك الإختناقات المرورية بمدينة مدني بتشغيل نظام المراقبة بالكاميرات في الطرق الرئيسية وربطها بالغرفة المركزية للمرور والأجهزة الأمنية .

من جانبه أوضح الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني أن المحلية نفذت خلال العام الجاري العديد من الدورات التدريبية وقال إن دورة الجدارات استهدفت 70 من منسوبي المحلية في مجال الإشراف والقيادة الوسطى والقيادة العليا.

وقال إن الدورات السابقة إنعكست في تطور أداء العاملين بالمحلية حيث أظهر المتدربون تميزا فى القيام بالمهام والتعامل مع الجمهور وأكد إستمرار الدورات التدريبية للعاملين .