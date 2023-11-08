اجتماع لتنسيق الأعمال الإنسانية بين الهلال الأحمر القطري والأمم المتحدة





انعقد أمس في مدينة بورتسودان اجتماعا بين وفد من الهلال الأحمر القطري – مكتب السودان برئاسة الدكتور صلاح دعاك رئيس المكتب ومدير مكتب الشؤون الإنسانية التابع المتحدة في السودان السيد جاستن برادى.

واستعرض الإجتماع الأنشطة الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر القطري في السودان من خلال استجابته للإحتياجات الإنسانية الطارئة بسبب الحرب بتوفير المواد الغذائية والطبية والصحية للمحتاجين في مختلف الولايات السودانية.

وناقش الاجتماع مواضيع عديدة بالإضافة إلى فرص التعاون والتنسيق من خلال مشاريع مشتركة والاستفادة من تسهيلات الشركاء اللوجستية في السفر والمعابر والوصول للمناطق النائية.

إضافة لذلك ناقش الإجتماع آلية التقارير التي تمكن من عكس نشاطات الهلال الأحمر القطري في تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الخاصة بالأوضاع الإنسانية في السودان لاسيما وأن نشاطات الهلال الأحمر القطري تعتبر واحدة من أكبر التدخلات الإنسانية في السودان.

كما ناقش الاجتماع مشاركة الهلال الأحمر القطري في الاجتماعات التنسيقية الدورية للقطاعات المتخصصة المختلفة وإمكانية استضافة هذه الاجتماعات في مقر الهلال الأحمر القطري.