جهود لتهيئة البيئة بغابة أم بارونا بمدني

أكد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم سير العمل في إصحاح البيئة بغابة أم بارونا بمدني على دور المجتمع في تحقيق النهضة التنموية والخدمية والسياحية.