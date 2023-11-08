سياسية
جهود لتهيئة البيئة بغابة أم بارونا بمدني
أكد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم سير العمل في إصحاح البيئة بغابة أم بارونا بمدني على دور المجتمع في تحقيق النهضة التنموية والخدمية والسياحية.
ولفت لضرورة تكاتف وأحكام التنسيق بين كافة الجهات المختصة والوزارات والمحليات ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء للعبور بالولاية لبر الأمان في ظل الظروف الراهنة مجدداً إلتزام وزارته بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لخدمة المواطن والوطن .
من جانبه كشف الناشط الإجتماعي دكتور عبد الرحمن عيسى عن وجود كميات كبيرة من النفايات داخل الغابة مناشداً الجهات المختصة بتحريك عربات النفايات داخل الأحياء ودعا لإيجاد مكب دائم للنفايات .
سونا
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