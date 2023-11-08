مدير جامعة شندي يتفقد كليات الجامعة





دعا الدكتور حسن عوض الكريم علي مدير جامعة شندي لتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة منسوبي الجامعة للتغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعمل على وضع خطط لتجاوز تراكم الدفعات بجميع كليات الجامعة تتم اجازتها من قبل مجلس الأساتذة لتعويض الطلاب ما فاتهم من وقت.

ووجه مدير الجامعة خلال زيارته صباح اليوم لكليات الجامعة المختلفة بمحلية المتمة رافقه خلالها الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة والدكتور الحارث عبد المنعم عميد شؤون الطلاب والأستاذ إلياس عثمان الشريف المدير التنفيذي لمكتب مدير الجامعة وجه بمعالجة مشكلة تراكم الدفعات بوضع خطط بديلة باعتماد الدراسة عن بعد أو الدمج في الفصول الدراسية المماثلة تطرح للنقاش والإجازة من قبل مجلس الأساتذة، مثمناً التضحيات الكبيرة التي يقدمها العاملون بهذه الكليات من الأساتذة والتقنيين والموظفين والعمال والحرس الجامعي في ظل تقلص الرواتب وتأخرها.

وأكد أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة استقرار واستمرار النشاط الأكاديمي بالجامعة بعد أن تم إعلان استئناف الدراسة متعهداً بتحسين بيئة العمل في جميع الكليات من قاعات ومعامل ومكتبات ومراكز خدمات طلابية.

واعلن الدكتور ناصر محمد عثمان وكيل الجامعة إلتزامهم بتوفير كافة المعينات مشيرا الى أن فريقاً يتبع لإدارته يتكون من الجهاز الهندسي وإدارة البيئة وإدارة الخدمات باشر عمله في الصيانة وإعادة التأهيل بجميع الكليات حتى ينجز أعماله قبل الوقت المحدد لاستئناف الدراسة، مشيدا بالترابط الأسري والاجتماعي بين منسوبي الكليات والذي انعكس إيجابا على بيئة العمل.

فيما تعهد الدكتور الحارث عبد المنعم عميد شؤون الطلاب بتحسين الخدمات المقدمة للطلاب مؤكداً ان بعض الداخليات بمدينة المتمة تم استغلالها في إيواء الوافدين بسبب الحرب في الخرطوم مما يتعذر معها الدراسة بصورة طبيعية مما دفع إدارة الجامعة لاتخاذ قرار الدراسة عن بعد بهذه الكليات مع التحوط بالإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات في ظروف طبيعية.

واستمع وفد مدير الجامعة إلى هموم الكليات من عمداء وأساتذة ومسجلي هذه كليات والذين استعرضوا الاحتياجات الملحة لاستئناف النشاط الاكاديمي معلنين تمام الجاهزية لبداية الدراسة متمنين أن تعمل إدارة الجامعة على تنفيذ خطة تهيئة البيئة بالصورة المثلى.