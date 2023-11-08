مدير مياه نهر النيل يطلع على أداء محطات محلية بربر





اشاد المهندس عادل خضر أحمد المدير العام لمياه ولاية نهر النيل بالأداء الممتاز لمياه العبيدية والاستقرار الكبير الذي تشهده المياه بالعبيدية هذه الأيام.

جاء ذلك خلال لقائه إليوم بمكتبه بمياه الولاية بالمهندس عثمان عبدالسيد مدير مياه محلية بربر بحضور المهندس الجعلى أبوالقاسم المهندس الكهربائى بمحطة مياه العبيدية والأستاذ الزبير الخليفة عطا الله ممثل الشعبيين عضو لجنة الاسناد الشعبي بالعبيدية .

وكشف المدير العام لمياه الولاية أن الهيئة ضمن خطتها للعام ٢٠٢٤م وضعت ميزانية مخصصة للتدريب الداخلي والخارجي للمهندسين وقال قد وضعنا ميزانية طموحة تحقق رغبات الهيئة للعام ٢٠٢٤م معلنا عن العديد من البشريات من بينها شحن شبكات محطة الباوقة بطول ١٣ كيلو متر خطوط رئيسية فرعية.

واشاد بالدور الكبير الذي قام به والي ولاية نهر النيل الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد الذي بذل جهدا كبيرا ومقدرا فى إجراءات تخليصها من الميناء. كما اشاد بشركة المشرف الشركة المنفذة لمشروع مياه الباوقة.

من ناحيته أعلن مدير شركة المشرف الشركة المنفذة لمشروع مياه الباوقة ان التشغيل التجريبي للمحطة سوف يبدأ قبل نهاية العام الحالي .

وأعلن مدير مياه محلية بربر عن بداية التشغيل التجريبي لمحطة مياه الضانقيل ببربر مطالبا بتوفير وسيلة حركة للمحطة لتسهيل العمل.

واشاد مدير مياه محلية بربر بالمجتمع المحلي لمواطني الضانقيل ووقوفهم بجانب المحطة .

وفي ختام اللقاء تقدمت لجنة الاسناد الشعبي بالعبيدية بدعوة المديرالعام لمياه الولاية والمدير السابق لمياه الولاية المهندس مدثر عبدالقادر لحضور الاحتفال بمحطة مياه العبيدية يوم غد الخميس.