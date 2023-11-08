والي القضارف رئيسا للجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي الشتوي بالسودان

اصدر الفريق مهندس بحري المستشار ابراهيم جابر ابراهيم توجيها بتكوين اللجنة العليا لانجاح الموسم الشتوي بالسودان للعام 2023 م _2024 م من السيد والي ولاية القضارف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيسا وعضوية السادة ولاة الجزيرة الشمالية نهر النيل والنيل الابيض اعضاء ومقررون وعضوية آخرين لتسهم في حصر وتحديد المشكلات والتوافق الجماعي على حلها كل حسب تخصصه.

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في تحديد الاحتياجات اللازمة من التقاوي والاسمدة والجازولين لانجاح الموسم الزراعي الشتوي وفقا للخطة التأشيرية المعدة من قبل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية وانشاء خطة للتمويل الزراعي من البنوك التجارية بالتنسيق مع البنك المركزي.

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