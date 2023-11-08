اقتصاد وأعمال
وزير المالية المكلف بولاية سنار يرأس الاجتماع المشترك لمناقشة إيرادات الموسم الزراعي للعام 2023
راس وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية الاجتماع المشترك الذي ضم ديوان الزكاة وديوان الضرائب والمواصفات والمقاييس وأسواق المحاصيل وتجار المحاصيل الزراعية بالولاية وناقش الاجتماع فئات الإيرادات للموسم الزراعي للعام 2023.
وقال محجوب ان تجار ولاية سنار لهم دور كبير في دعم الولاية اقتصاديا وتنمويا من خلال التزامهم بدعم خزينة الولاية المالية وذلك بدفع ما عليهم من رسوم التحصيل فيما يتعلق بالضرائب والزكاة واسواق المحاصيل والمواصفات والمقاييس.
وقدم مدراء الزكاة وأسواق المحاصيل وديوان الضرائب والمواصفات والمقاييس مقترحات برسوم التحصيل للموسم الزراعي للعام 2023م وبعد التداول والنقاش المستفيض تمت اجازتها.
واوصى الاجتماع بضرورة عرضها على مجلس وزراء سنار في جلسته القادمة للاجازة النهائية.
سونا
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