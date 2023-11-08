وزير العمل والإصلاح الإداري يلتقي العاملين بديوان شؤون الخدمة





أكد وزير العمل والإصلاح الإداري الاستاذ احمد علي عبد الرحمن، على أهمية تحسين تسيير دولاب العمل خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد وتكثيف الجهود لتذليل جميع العقبات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع منسوبي وزارة العمل بولاية البحر الأحمر ومنسوبي ديوان شؤون الخدمة وجهاز تشغيل الخريجين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين الخدمة المدنية وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التغييرات الإيجابية في قطاع العمل والخدمة المدنية، مؤكدا أهمية دور كل فرد في تحقيق هذه الأهداف الوطنية .