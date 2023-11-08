بالصور.. حاكم إقليم النيل الأزرق يستقبل شباب العدل والمساواة السودانية





استقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه اليوم وفد القيادات الشبابية من منسوبي حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الأستاذ يس محمد آدم جمعة أمين أمانة الشباب عضو المكتب التنفيذي للحركة . ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خلفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم وتناول اللقاء أهداف وبرامج زيارة الوفد للإقليم .

واوضح المهندس آدم أبكر عيسى نائب أمين أمانة الشباب عضو المكتب التنفيذي للحركة أن زيارة الوفد للإقليم تجئ بهدف الوقوف على أوضاع القواعد التنظيمية للحركة بالإقليم الى جانب العمل على بناء البرامج والمشروعات المشتركة مع الحركة الشعبية بالنيل الأزرق في إطار التصدي للتحديات التي تواجه البلاد بسبب الحرب القائمة ، موضحاً أن السيد الحاكم وجه بضرورة العمل المشترك دعماً للجوانب الإجتماعية والجوانب الأخرى .

وأضاف أن اللقاء أمن على أهمية تضافر الجهود من أجل تفجير الطاقات الشبابية وتوظيفها نحو تعزيز النسيج الإجتماعي ودعم برامج إصحاح البيئة والبرامج التنموية المختلفة.