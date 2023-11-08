شاهد بالصور والفيديو .. شيخ الأمين: ” الحرب مدورة والعمل الإنساني مدور” وسكان بيت المال يكرمونه





بمبادرة من أهالي منطقة بيت المال في أمدرمان تم تكريم الشيخ الأمين عمر الأمين للجهود التي يبذلها من إطعام طعام، وسُقيا ماء، وعلاج ودواء مجاناً للمواطنين والمقيمين في ظل هذه الظروف لمنطقة أمدرمان القديمة بحضور جمع غفير من أبناء المنطقة.

وقال شيخ الأمين أثناء مشاركته في إعداد الطعام لسكان المنطقة ” الحرب مدورة والعمل الإنساني مدور” وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ أكثر من ستة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وتعتبر أمدرمان القديمة ميدان للمعارك، ما تسبب في هجرة معظم سكانها لمناطق آمنة، وبقاء عدد قليل، يستفيدون من خدمات شيخ الأمين.

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رصد وتحرير – “النيلين”