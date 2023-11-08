الحركة الإسلامية بالسودان: ماضون في دعمنا للقوات المسلحة في أرض المعركة باعتباره ميدان التفاوض الحقيقي

قالت الحركة الاسلامية في السودان بأن عدم التطرق إلى خروج المليشيا من المنازل والمستشفيات خلال محادثات جدة تدل على فشل الميسرين وعدم مقدرتهم على إقناع الطرف المعتدي في الوفاء بالتزاماته السابقة.