سياسية
الحركة الإسلامية بالسودان: ماضون في دعمنا للقوات المسلحة في أرض المعركة باعتباره ميدان التفاوض الحقيقي
قالت الحركة الاسلامية في السودان بأن عدم التطرق إلى خروج المليشيا من المنازل والمستشفيات خلال محادثات جدة تدل على فشل الميسرين وعدم مقدرتهم على إقناع الطرف المعتدي في الوفاء بالتزاماته السابقة.
– ما جنح إليه الميسرون من تجاوز لموضوعات المحادثات واقحام قضايا ليست ذات صلة بالنزاع بينت تساهلم إزاء مطالب مليشيا الدعم السريع مما يقدح في حيادهم.
– تصعيد المليشيا المتمردة لعملياتها خلال المباحثات الثانية بجدة دليلا دامغا لسوء نواياها ومحاولاتها لكسب مواقف تفاوضية
– ماضون في دعمنا للقوات المسلحة في أرض المعركة باعتباره ميدان التفاوض الحقيقي.
الجزيرة – السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد