سياسية
إعفاء مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالجزيرة
أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 78 لسنة 2023م بإعفاء المهندس عبدالمنعم حسن خليفة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية المفوض بسلطات الوزارة لبلوغة سن المعاش.
على صعيد آخر أصدر الوالي القرار رقم 79 بتكليف السيد هاشم محمد علي عطية مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية المفوض بسلطات الوزير ووجه القرار الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ .
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