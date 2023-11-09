توجيهات بإستعادة خدمات التأمين الصحي بالجزيرة





وجه الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة مدراء الوحدات التنفيذية للتأمين الصحي بالمحليات بالترتيب مع مدراء المستشفيات لإستعادة خدمات التأمين الصحي.

و أشار في الإجتماع الدوري لمدراء الإدارات المتخصصة والوحدات التنفيذية لضرورة الإلتزام بخدمة العمليات ومقابلة الإختصاصين على أن يتم التدرج في تقديم الحزم وفق الإيرادات مجدداً إلتزام الفرع بسداد متأخرات المطالبات ودعا لمراعاة العدالة في توزيع الخارطة الصحية لتحقيق إستخدام أكبر للبطاقة كما وجه مدراء الوحدات للتواصل مع الشؤون الصحية بالمحليات لتأمين حصة المراكز المباشرة من العلاج المجاني إضافة لرصد الخدمات المجانية المقدمة للنازحين والإلتزام بضوابط البطاقة.

و ناقش الإجتماع أداء بالمحليات خلال شهر أكتوبر و موقف إستعادة الخدمة و عرض الخارطة المحدثة للتأمين الصحي بالمحليات بجانب عرض توقعات التكلفة الشهرية للخدمة الطبية بكل محلية وإستعرض قوائم فرق العمل للإدارات والوحدات التنفيذية وفق المهام المطلوبة لإدارة المرحلة الراهنة إنفاذا لموجهات رئاسة الصندوق.

وكالة سونا