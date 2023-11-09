شاهد بالصور.. “قدو” بمحلية شندي تستجيب لنداء القائد العام وترفع التمام بتخريج مستنفري الكرامة

وتمضي مسيرة الاستنفار التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى غاياتها من خلال الاستجابة الواسعة للمواطنين ما يؤكد تلاحم الشعب مع قواته المسلحة وهي تخوض حرب الكرامة ضد مليشيا حميدتي.

حيث جاء الاحتفال بتخريج المستنفرين والذي سيكتمل بكرنفال التخرج لكافة مستنفري المحلية الذي سوف يقام يوم السبت القادم الحادي عشر من نوفمبر بحضور والي نهر النيل د محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون محييا كل من ساهم في نجاح مرحلة الاستنفار الأولى مؤكدا جاهزية المحلية في مواصلة فتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الفرقة الثالثة مشاة .

فيما عبر ممثل قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي العقيد ركن حافظ فتح الرحمن عن شكره وتقديره لأهل شندي ووقفتهم مع القوات المسلحة مؤكدا جاهزية الفرقة الثالثة مشاة.

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