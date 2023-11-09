المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يترأس الاجتماع الدوري لهيئة ادارة الشرطة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة – السودان) ان الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات الشرطية التي تدفع باعمال الشرطة الخدمية والجنائية المقدمة للمواطنين ، كما ناقش الاجتماع مرفقية الادارة العامة لتأمين التعدين والتي تعني بتأمين مناطق وشركات التعدين والتنسيق مع وزارة المعادن فيما يختص بمتطلبات عمل الادارة حتي تؤدي مهامها وواجباتها في تأمين وحماية مناطق التعدين بولايات البلاد المختلفة انفاذا لتوصيات الورشة التي انعقدت بهذا الخصوص ، كما تطرق الاجتماع الي جملة من القرارات الشرطية المتعلقة بالاداء الاداري لقوات الشرطة والتي تنعكس ايجابا علي حياة المواطنين امنا واستقرارا.

رصد وتحرير – “النيلين”