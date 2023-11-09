الإمدادات الطبية: كل ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى





أكد المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د شيخ الدين عبدالباقي، على إستقرار انسياب الأدوية المنقذة للحياه مشيدا بوزارة الصحة الإتحادية و وزارة المالية، لاهتمامهم بالأدوية والإمداد الدوائي خاصة أدوية الكلي.

وأكد في تصريح صحفي على ان كل ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى تكفي لمدة أربعة اشهر، مشير إلى أن المعينات التي تم تسليمها إلى ولاية النيل الأبيض وهي من ضمن المعينات التي تم إرسالها للولايات عبر آلية الشراء من الإمدادات الطبية ، شاكرا وزارة المالية الإتحادية لتوفير المبالغ .