مالية الجزيرة: الإستقرار السياسي يحقق التنمية الإقتصادية





أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة الجلسة الإفتتاحية لورشة المحور الإقتصادي ضمن مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية والتي جاءت تحت شعار: (نحو خارطة طريق من أجل تنمية مستدامة) بمشاركة لفيف من المختصين ومدراء المشروعات الزراعية ومدير بنك السودان بالولاية ومدراء البنوك على أهمية المبادرة للإتحاه نحو آفاق أرحب إقتصاديا وإجتماعياً وفتح الإنسداد السياسي الذي لازم الحوار السوداني .

ولفت الوزير لضرورة الإستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة لتحقيق التنمية الإقتصادية وتحسين نوعية الحياة، مشدداً على أهمية الإستراتيجية العلمية للوصول لمرحلة النمو الإقتصادي مشيراً لأهمية توفر الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح الشامل والعدالة ومحاربة الفساد بكل أشكاله للإستفادة من الموارد الإقتصادية الهائلة التي يتمتع بها السودان .

ودعا لإكمال البنيات التحتية وحسن تنفيذ وإدارة المشروعات الإقتصادية للتمهيد لإحداث تنمية إقتصادية شاملة في السودان ووضع خارطة طريق للنهوض بالإقتصاد الوطني .

من جانبه أكد د. التجاني النور البشير مدير جامعة الجزيرة بالإنابة أن الحوار الإقتصادي له الباع الأكبر في تشخيص الأزمة وحلها داعياً لإنتاج توصيات علمية لوضع حلول آنية ومستقبلية لحل أزمة حاضر ومستقبل الإقتصاد السوداني، مشيراً لإيمان الجامعة بأهمية الإقتصاد في تنمية المجتمع وقال نتوقع حوارا علمياً لتشخيص الأزمة الإقتصادية والسبل الكفيلة لحلها .

فيما عددت الدكتورة هبة عثمان رئيس المحور الإقتصادي محاور عمل الورشة لحل المشكلة الإقتصادية لتحقيق الرفاهية للمواطن وأن يكون العمل خالصاً من أجل الوطن .

هذا وقد تم خلال الجلسة الأولى مناقشة التنمية الإقتصادية في السودان بين الفرص والتحديات عبر 3 أوراق عمل تناولت أثر القطاع الزراعي على التنمية الإقتصادية في السودان وورقة حول التنمية المستدامة في السودان وأخرى إستعرضت الإقتصاد السوداني وافق الحل .