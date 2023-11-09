مفوض العون الانساني بالشمالية يبحث مع منظمة اليونيسيف قضايا المياه والتعليم

وناقش اللقاء مشاكل المياه والصرف الصحي خاصة نقاط الهشاشة بمحليتي حلفا ودلقو كما تناول جهود منظمة اليونيسيف وإسنادها للولاية الشمالية فيمايلي التدابير التي وضعت لعودة الطلاب والتلاميذ لمدارسهم وتطرق ايضا للمنظمات العاملة في الولاية في ظل الظروف الماثلة.

وأشاد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية في تصريح لسونا بجهود ومساهمات منظمة اليونيسيف في إدارة الازمة لاسيما في مجال المياه والصرف الصحي في محلية حلفا، مؤكدا إستمرار تعاون وتنسيق المفوضية مع كافة المنظمات والجهات والشركاء من أجل تقديم يد العون والمساعدة لمواطن الولاية في المجالات كافة.

سونا