إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية





عقدت اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية اجتماعها الأول اليوم ، برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة المشرف على وزارات قطاع الإنتاج.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفى” أن الاجتماع استعرض قرار تشكيل اللجنة ومنهجية عملها وآلياتها، وجهودها خلال الفترة الماضية ومعالجة المعوقات لإنسياب السلع للمواطنين وتفعيل عمل اللجنة وأهمية إنشاء مركز للعمل المشترك وتجميع الأجهزة الفنية المعنية بالفحص والإجراءات الجمركية في الميناء والمطار بهدف تسهيل الإجراءات لكل السلع والمواد الواردة من الخارج.

وأضاف أن الاجتماع تدارس حول قضية الإجراءات المتصلة بالعمل الخارجي فيما يتعلق بتسهيل تأشيرات الدخول وإتخاذ التدابير اللازمة، ومعالجة الإجراءات للجهات التي تقدم المنح والعون الإنساني، وتوفيق العلاقات الرأسية بين المفوضية القومية والمفوضيات الولائية وتنظيم العمل الهيكلي للمفوضية بما يخدم مصالح المواطنين.

وأشار الى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين شركات الملاحة لتسريع عمليات التخليص والتوزيع، مضيفاً أن الاجتماع تداول حول دور الدولة في إعانة واغاثة النازحين واللأجئين السودانيين وأهمية قيام الدولة بدورها في هذا الجانب ومراجعة وجود اللأجئين الأجانب في البلاد.

وقال أن الاجتماع قرر إيجاد مقر للمفوضية القومية للعون الإنساني وتخصيص النافذة الموحدة وتفعيل دور المفوضيات الولائية لتحقيق التعاون المشترك لدعم المتأثرين بالحرب.