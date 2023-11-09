سياسية
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: ندعو للالتفاف حول مبادرة الميرغني للوفاق
قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه يجدد دعوته لأهل السودان بالتمسك بوحدته ورفض خطاب الكراهية ويقول أن وحدة القوى السياسية والمدنية هي الخطوة المحورية لإنهاء الحرب.
– نجدد موقفنا الداعم لقواتنا المسلحة ووحدتها وقوميتها والمحافظة على مؤسسات الدولة.
– ندعو للالتفاف حول مبادرة الميرغني للوفاق والمرتكز على عدم الإقصاء وحوار سوداني سوداني ونقف مع أهلنا في نيالا وزالنجي وكل السودان حتى عودتهم إلى ديارهم.
الجزيرة – السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد