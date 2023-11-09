سياسية

الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: ندعو للالتفاف حول مبادرة الميرغني للوفاق

2023/11/09

قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأنه يجدد دعوته لأهل السودان بالتمسك بوحدته ورفض خطاب الكراهية ويقول أن وحدة القوى السياسية والمدنية هي الخطوة المحورية لإنهاء الحرب.
– نجدد موقفنا الداعم لقواتنا المسلحة ووحدتها وقوميتها والمحافظة على مؤسسات الدولة.
– ندعو للالتفاف حول مبادرة الميرغني للوفاق والمرتكز على عدم الإقصاء وحوار سوداني سوداني ونقف مع أهلنا في نيالا وزالنجي وكل السودان حتى عودتهم إلى ديارهم.
الجزيرة – السودان

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