رئيس مجلس السيادة يتوجه للمملكة العربية السعودية





توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح الجمعة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية والتي تبدأ أعمالها غداً بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان، عضو مجلس السيادة، الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر، والأمين العام للمجلس، الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من السادة الوزراء.