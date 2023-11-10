وزير الاوقاف يلتقي رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية





عقد الاستاذ عبدالعاطي أحمد عباس وزير الشؤون والاوقاف اجتماعا مطولا مساء أمسر بمدينة بورتسودان مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين).

وعبر عبدالعاطي عن سعادته لاهتمام الدولة ممثل في وزارة النقل والخطوط البحرية بتطوير قطاع النقل البحري.

وأطلع سيادته الدكتور محمد بشار وكيل المالية للتخطيط الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية على استعداد وزارته المبكرة لحج هذا العام والمستجدات والتحديات التي تواجه الموسم ومن بينها نقل حجاج السودان عبر البحر خاصة لانعدام المواعين البحرية الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل عبر الشراكات وجذب المستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوي.

وأضاف قائلا إن الحجاج في العام الماضي عانوا معاناة كبيرة بسبب الناقل البحري لذا يجب أن نعمل جاهدين من إيجاد بدائل وحلول لمشكلة الناقل البحري حتى ينعم الحاج والمعتمر السوداني بكافة الخدمات المريحة والراقية والاحترام المتبادل خلال الرحلة الايمانية مابين سواكن إلى جدة وحتى يعود سالما غانما لاهله.

ومن جانبه أشاد المهندس بشار بالجهود المقدرة التي بذلتها وزارة الشؤون الدينية والاوقاف والمجلس الاعلي للحج والعمرة في تسهيل وتيسير اجراءات الحج في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.