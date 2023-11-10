



قال الفريق أول ركان عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوا المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال مشاركته في القمة العربية الإفريقية بالسعودية: رغم ما قامت به القوات المتمردة استجبنا لكل دعوات الحوار حرصاً على سلامة وأمن الوطن وقبلنا الجلوس في منبر جدة.

البرهان: توصلنا في مايو إلى إعلان يخرج بموجبه المتمردون إلى مناطق متوافق عليها إلا أنهم لم يمتثلوا

البرهان: القوات المتمردة استعانت بالمجرمين والإرهابيين من مختلف أرجاء العالم وعندما فشلوا في السيطرة على البلاد انتهجوا سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية.

البرهان: ما يحدث الآن في دارفور يمثل جرائم حرب حيث يقتل المئات كل يوم بدوافع عرقية وأثنية ويتم تهجير المجموعات الأفريقية بغرض إحلالها بسكان من شتات الدول الأخرى

البرهان: قيادة التمرد استعانت بمرتزقه من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وتشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطى ومن دول أخرى.

البرهان: نطالب أن تجد ممارسات القوات المتمردة الإدانة والشجب والاستنكار وأن تصنف قواتهم ومجموعاتهم الهمجية كمجموعات إرهابية وأن يجد كل من يتعاون معهم ذات الإدانة والشجب.

الحدث – السوداني